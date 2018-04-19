مجلس الأمة يصادق على مشروع قانون البريد والاتصالات الإلكترونية

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس بالجزائر على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.

في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح, بحضور وزيرة البريد هدى إيمان فرعون.

في هذا الصدد قالت هدى فرعون في كلمة لها بعد التصويت على القانون بأنّ هذه المصادقة هي بمثابة إعطاء إشارة الضوء الأخضر لفتح ورشات جديدة.

معبرة عن ثقتها الكبيرة بالقوى العاملة في القطاع من أجل إعطاء دفع قوي للإقتصاد الوطني.

من أجل المضي في المسار الذي خططه رئيس الجمهورية، حتى نصل إلى تطلعات الشّعب الجزائري”.