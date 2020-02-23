مجلس الوزاراء يصادق على القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، إجتماعا لمجلس الوزاراء، صادق خلاله على القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.

وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، خلال الإجتماع أن مشروع القانون جاء ردا على محاولات تفتيت المجتمع الجزائري.

وأردف رئيس الجمهورية بأن محاولات تفتيت المجتمع كانت تتم بشكل خاص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الرئيس تبون أن حرية التعبير لا تعني أبدا حرية الشتم والقذف والتمييز وزرع الكراهية.

وأمر رئيس الجمهورية بإدخال تعديلات على القانون للحفاظ على الغاية الجوهرية منه وهي صيانة الوحدة الوطنية.