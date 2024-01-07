مجلس الوزراء: إنجاز محطة جديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على الأهمية الاقتصادية لمشروع إنجاز محطة جديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين دعا الرئيس تبون إلى الإسراع في إنجاز هذه المحطة، لبدء الاستغلال، تقويةً للإنتاج الوطني من البنزين والمازوت، والتوجه نحو تصديرهما.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد شدّد الرئيس على أن الجزائر أنهت خلال السنوات الأربع الأخيرة عهد استيراد كل أنواع البنزين، بما في ذلك وقود الطائرات، وأنه يتعيّن على قطاع الطاقة المواصلة على هذا النهج، مثمنا المجهودات المبذولة في هذا الباب.