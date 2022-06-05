مجلس الوزراء: خفض تكلفة الحج بـ 10 ملايين سنتيم

وافق مجلس الوزراء الذي ترأسه، يوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على دعم تذكرة سفر الحجاج إلى البقاع المقدسة.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أنه تم التطرق خلال إجتماع مجلس الوزراء إلى انشغال حجاجنا الميامين، المتعلق بارتفاع تكاليف الحج، لهذا الموسم، بسبب الظروف الاقتصادية الدولية.

وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء، على دعم تذكرة سفر الحجاج، إلى البقاع المقدسة، وذلك بخفض سعرها بـ 100 ألف دينار.

كما أسدى الرئيس تبون تعليماته، لوزير النقل بتعويض الحجاج، الذين دفعوا سعر التذكرة، ضمن التكاليف الإجمالية للحج.