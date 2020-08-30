مجلس الوزراء يدراس ومناقش ثلاث مشاريع أوامر

ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء،حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وخُصص الجتماع لدراسة ومناقشة ثلاث مشاريع أوامر اثنان منها قدمهما وزير العدل يتعلق الاول بالوقاية من عصابة الاحياء ومكافحتها، والثاني يعدل ويتمم قانون الاجراءات الجزائرية من خلال تعزيز تخصص القضاء الجزائي وتعديل الاحكام المتعلقة بالامتياز التقاضي لبعض الفئات من الموظفين السامين في الدولة، واصدار احكام جديدة تتعلق باستعمال المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية.

أما المشروع الثالث قدمه وزير الصناعة الصيدلانية يتعلق بتعديل القانون الخاص بالصحة، كما قدمت وزيرة البيئة عرضا حول ورقة العمل لبعث وتطوير أنشطة القطاع في اطار المقاربة الجديدة الاقتصادية والاجتماعية.

وزير المالية عرض مرسوم رئاسىى يحدد تدابير مكيفة لاجراء ابرام الصفقت العمومية في اطار الوقاية من انتشار كورونا والتصدي له.

وزير الخارجية قدم مشروعا للموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بكيغالي في 21 مارس 2018.