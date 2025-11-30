مجلس الوزراء يقرر رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ومنحة البطالة ويُمهّد لزيادات في مِنح المعاشات والمتقاعدين

أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية، جملةً من القرارات الاجتماعية المهمة، في مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الاجتماع، فقد تقرر أيضًا رفع منحة البطالة.

وفي سياق ذي صلة، أمر رئيس الجمهورية وزير العمل بمباشرة مراجعة آليات وشروط صرف منحة البطالة. حيث تكون لمدة سنة واحدة مع إمكانية أن تكون لمدة سنتين وفق شروط يحددها التنظيم.

من جهة أخرى، كشف المجلس أنه سيتم دراسة مقترحات تخص رفع منح المعاشات والمتقاعدين في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.