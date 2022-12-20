مجمع اتصالات الجزائر يقدم عرضا جديدا ومغريا لتعبئة الأنترنت

أعلن مجمع إتصالات الجزائر عن منح 300 جيغا أنترنت صالحة لمدة شهرين مع ولوج غير محدود إلى بتدفق مخفض، بعد استنفاد حجم التعبئة. وهذا بتعبئة 2500 دج الجديدة للجيل الرابع Idoom 4G.

كما يمكن هذا العرض من القيام بمكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت الوطني. وشبكة IDOOM 4G LTE و 1000 دج رصيد مكالمات نحو الهاتف النقال.

ودعت اتصالات الجزائر إلى الاستفادة من اتصال عالي التدفق بشبكة الأنترنت 4G وخدمة الهاتف الثابت. بفضل العرض الجديد Idoom 4G LTE لاتصالات الجزائر.

وقالت اتصالات الجزائر “اكتتبوا عرض Idoom 4G LTE بسعر 4500 دج فقط جهاز مودم 4G LTE مهدى. 150 جيغا حجم أنترنت مهدى، صالح لمدة 30 يوما. مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت المحلي، الوطني ونحو شبكة Idoom 4G Volte”.

كما تعبئات جديدة بأحجام أكبر تتماشى واحتياجات الزبون “1 تيرا لكم ولعائلتكم، 150 جيغا بسعر 1500 دج فقط. تعبئات الأنترنت Pass ابتداء من 100 دج، وصلاحيات تصل إلى غاية 06 أشهر”.

وبعد استهلاك حجم الأنترنت المعبأ، يستفيد الزبون من نفاذ غير محدود لشبكة الأنترنت و/أو لصفحات التواصل الاجتماعي.

وفب حال إعادة تفعيل لديكم جهاز مودم، تقدم اتصالات الجزائر باقة عرض Sim Only. حيث يحصل الزبون بسعر 200 دج على شريحة Idoom 4G LTE. 10 جيغا حجم أنترنت صالح لمدة 10 أيام، مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت المحلي والوطني شبكة Idoom 4G Volte.

أما عن الالتزام، تقدر مدة الالتزام بـ 12 شهر، وخلال هذه الفترة يبقى جهاز المودم IDOOM 4GLTE ملكية اتصالات الجزائر.

وفي حالة عدم إعادة التعبئة خلال 6 أشهر متتالية، يتم إلغاء اشتراك IDOOM 4GLTE. وإذا حدث هذا خلال فترة الالتزام المقدرة بـ 12 شهرا يتم استرجاع جهاز المودم.