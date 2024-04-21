مجمع النهار يعزي رئيس حركة حماس.. وخالد مشعل يشكر الجزائر حكومة وشعبا

أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالخارج ان فلسطين وبعد 100 عام من النظال ضد الانتداب البريطاني ثم الإحتلال الصهيوني أن فلسطين في مشوارها الأخير من مشروع تحرير الأرض المباركة.

هذا وشكر خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالخارج الجزائر رسميا وشعبيا لما قدمه مدنوب الجزائر رسميا في مجلس الأمن مرتين وأضاف أنه يقدر الموقف الجزائري.

هذا وقد قدم مجمع النهار ممثلا في الزميل وليد مهاجري واجب العزاء لرئيس حركة المقاومة الإسلامية اسماعيل هنية بتركيا بعد إستشهاد عدد من أفراد عائلته.