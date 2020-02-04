مجمع “تونيك” يصدر ثاني شحنه من منتجاته نحو تونس

صدَر، اليوم، المجمع العمومي “تونيك للصناعة” شحنة جديدة لمنتوجاته نحو تونس برا، حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء المجمع في بيان له.

و أوضح بيان المجمع أن أربعة شاحنات نصف مقطورة بـ1500 حزمة لكل شاحنة أي 600 ألف وحدة قياسية تم إرسالها لحساب الزبون الأول.

و هناك أيضا قافلة ثانية تتكون من أربعة شاحنات نصف مقطورة ب 1500 حزمة لكل شاحنة أي 375 ألف وحدة قياسية و 225.000 وحدة انطلاق 15.5 لحساب زبون آخر أي كمية إجمالية تقدر 1200000 وحدة من السيليلوز المسكوب.

و يرتقب قبل نهاية الشهر الجاري إرسال قافلة أخرى متكونة من أربعة شاحنات بطاقة 6000 حزمة أي 600 ألف وحدة باتجاه تونس.

ويندرج هذا الإرسال في إطار برنامج التصديرات المحدد من قبل المؤسسة سنة 2019.

و يذكر أن تونيك للصناعة أطلقت عمليات تصدير في شهر أكتوبر 2019 باتجاه تونس.

و خلص البيان أنه تم تنفيذ أول تصدير نحو السوق التركية في ديسمبر المنصرم وهناك فرص أخرى قيد التفاوض حاليا باتجاه عدة بلدان على غرار فرنسا و المغرب بخصوص مختلف المواد.