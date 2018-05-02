مجمع “جيكا” يجري أول عملية تصدير للإسمنت نحو أوروبا

أجرى المجمع العمومي “جيكا” لإسمنت أول عملية لتصدير الإسمنت من نوع ” الكلينكر” في نهاية أبريل الفارط نحو أوروبا.

قام المجمع حسب بيان لوزارة الصناعة والمناجم خلال هذه العملية بتصدير 45 ألف طن من “الكلينكر” عبر وحدة توزيع مواد البناء.

تندرج هذه العملية في اطار عقد أبرمه مجمع جيكا يقضي بتصدير 200 ألف طن من “كلنكر” موزعة على عدة شحنات إلى السوق الاوروبية.

وباشر مجمع جيكا مفاوضات مع زبائن آخرين بغرض تصدير منتجاته نحو بلدان افريقية وأوروبية.

وسجل المجمع الصناعي انتاجا قياسيا من الاسمنت في 2017 حيث بلغ 14 مليون طن مقابل 12.6 مليون طن عام 2016.

وحقق مجمع جيكا عبر مصانعه الـ12 إنتاجا قياسيا للعام الثالث على التوالي.

متجاوزا توقعات الإنتاج لسنة 2017 والتي كانت في حدود 13.2 مليون طن من الاسمنت.

من خلال عمليات التصدير انتقلت الجزائر من مستورد للإسمنت الى مصدر.

وذلك بفضل سياسة السلطات العمومية التي سمحت بتطوير صناعة حقيقية للإسمنت.

واكدت وزارة الصناعة والمناجم مرة اخرى استعدادها لمساعدة ومرافقة المتعاملين الناشطين في مجال الاسمنت من اجل رفع تحدي التصدير.

يذكر أن مجمع “جيكا” يطمح لإنتاج 20 مليون طن سنويا في آفاق 2020 .

تجدر الاشارة الى أن إجمالي مصانع الاسمنت في البلاد يقدر بـ 17 مصنع عمومي وخاص.

بقدرة اجمالية تصل إلى 25 مليون طن علما أن الطلب المحلي يقدر بـ 26 مليون طن في عام 2016.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع انتاج البلاد إلى 40.6 مليون طن بغضون 2020 .

20 مليون طن منها ينتجها مجمع “جيكا” و 11.1 مليون طن ينتجها مجمع لافارج هولسيم الجزائر.

إلى جانب 9.5 مليون طن منتجة من طرف متعاملين خواص آخرين.