مجمع “سيفيتال” يكشف أسعار الزيت وسبب إرتفاعها

قال مدير الاتصال والعلاقات العامة بمجمع “سيفيتال” مولود واعلي، اليوم الاثنين، إن إنتاج مادة الزيت لم ولن يتوقف.

وأكد، مجمع “سيفيتال”، في تصريح للصحافة، أن الإنتاج يغطي حاجيات السوق الوطنية خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح مجمع سيفيتال، أنه مهمته إنتاج السلع وضمان وفرتها في السوق المحلية .

وأضاف المتحدث، أن هناك 5 متعاملين اقتصاديين بمجال الزيت، أين بلغ الإنتاج الإجمالي لكل المتعاملين أزيد من 300 بالمائة.

وأشار واعلي، إلى أن مجمع “سيفيتال” لوحده، ينتج حوالي 140 بالمائة من إجمالي انتاج الزيت.

وأفاد، واعلي، أن هناك أزمة عالمية فيما يتعلق المواد الأولية، حيث شهدت ارتفاعا غير مسبوق وحاد.

وعن سعر زيت “ايليو”، كشف المتحدث أنه مسقف، حيث يصل إلى 600 دينار لـ5 لترات، لأنه ينتج من “الصويا” المعفاة من الضرائب.

وفيما يخص زيت “فلوريال”، أشار واعلي، إلى أنه غير معفى عن الضرائب وأسعار غير مسقفة، حيث شهدت ارتفاع طفيف.