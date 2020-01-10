إنتقل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك في زيارة إستعجالية إلى حاسي مسعود للوقوف على قضية الحريق الذي نشب في بئر للغاز.

وأكد مجمع سوناطراك،في بيان له، أن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، كمال الدين شيخي،توجه أمس من وهران مباشرة إلى المنطقة بغرض معاينة مكان الحادث.

وأفاد نفس المصدر أن شيخي إلتقى بطواقم سوناطراك التي تدخلت في القضية، وتم إعطاء نظرة شاملة للحادث الذي وقع هناك.

وأشار بيان مجمع سوناطراك أن شيخي توجه بعد ذلك إلى قاعدة الحياة “إيرارة” المتواجدة بالمنطقة، أين سيعقد إجتماعا مع المسؤولين.

كما أفاد بيان سوناطراك أنه تم إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع من اجل السيطرة على تسرب الغاز في البئر.

وأوضح مجمع سوناطراك أنه تم السيطرة نهائيا على تسرب الغاز بالبئر، يوم 8 جانفي 2020، على الساعة 15.20 مساء.

هذا ووقع الحادث يوم 2 فيفري 2020 إثر إشتعال للنيران في تسرب غاز ببئر بحاسي مسعود.