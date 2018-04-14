مجموعة إجرامية ملثمة تسطو على مكتب بريدي بإيليزي

قامت مجموعة اجرامية مساء اليوم السبت بالسطو على مكتب بريدي من الدرجة الرابعة،

بالتجمع السكاني عين الكورس بولاية إيليزي، حسبما ما أكدته مصادر من مصالح أمن الولاية.

وتم خلال هذه العملية الإجرامية اختلاس مبلغ مالي قيمته 125.7 مليون سنتيم من طرف مجموعة ملثمة متكونة من 3 أشخاص،

الذين اقتحموا ذات المكتب البريدي، كما أوضح مدير قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الاتصال والرقمنة سليمان عوالي.

ولا تزال التحقيقات جارية من طرف الجهات المختصة للتعرف على هوية هذه المجموعة الإجرامية، وفق ذات المصدر.