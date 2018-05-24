مجموعة “محرز الخير” تنظم إفطارا جماعيا تخليدا لشهداء الطائرة العسكرية

قامت مجموعةمن الشباب الطموح الفاعل للخير “محرز الخير”، خلال رمضان بتنظيم إفطار الصائم للمحتاجين وعابري السبيل.

وهذا تخليدا لروح وضحايا شهداء الطائرة العسكرية الذين إستشهدوا شهر أفريل الماضي قرب القاعدة الجوية ببوفاريك بالبليدة.

وقال رمزي صديقي، رئيس مجموعة “محرز الخير” أخ الشهيد محرز صديقي، أن مايقومون به هو مبادرة تطوعية خيرية المراد بها الأجر خلال رمضان.

وأضاف أن فعل الخير خلال هذا الشهر يعتبرونه، صدقة جارية على روح الشهيد وروح رفقائه الذين إستشهدوا في الحادث الأليم.

وقد لاقت المباردة إستحسان الجميع من متطوعين وهذا حبا للخير وحفاظا على أهل الخير بفتح المطاعم لكل من يحتاج المساعدة.