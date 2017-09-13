اعتدى شخصان مجهولان على رئيس شباب باتنة “علي فروج”، وسلباه مبلغ 50 مليونا وصكوكا بقيمة 5.5 مليار سنتيم.

تعرض رئيس شباب باتنة، فروج، اليوم الأربعاء، لاعتداء جسدي من طرف مجهولين بباتنة، وسلبا منه 50 مليون سنتيم، وصكوكا بقيمة 5.5 مليار.

وحسب ما أكده “فروخ” لتلفزيون “النهار”،فإن المعتديان استعملا الغاز المسيل للدموع قبل التهجم عليه بمقر النادي.

فبالإضافة إلى المبلغ الذي سُلب من فروخ، فإنه قد تم سرقة ختم النادي وبعض الوثائق الهامة للفريق.

وقد أودع الضحية شكوى رسمية لدى مركز الشرطة باتنة، في وقت أكد أنه في حالة جيدة.

شباب باتنة

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