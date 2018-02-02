مجوهراتي يهرّب ” الكاشيات” عبر مطار هواري بومدين

كشفت التّحريّات الأمنية عن نشاط شبكة إجرامية منظّمة، يتزعمها تاجر ذهب و” كلوندستان”، يستوردون المهلوسات عبر مطار هواري بومدين الدّولي.

بعدما يتمّ إخفاؤها بإحكام داخل حقائب لأجل ترويجها في أحياء العاصمة وضواحيها.

أين مكّنت العملية من حجز 966 قرص مهلوس من نوع ” سبيتاكس” و30 صفيحة أخرى، و15 مليون سنتيم بمنطقة براقي.

حيثيات القضية تعود إلى 26 جانفي 2017 حين تلقت مصالح فرقة الشرطة القضائية لبراقي معلومات مؤكدة،

حول شخص يقوم بترويج أقراص “السيبيتاكس” بمدينة براقي وضواحيها،

حيث تم توقيف المدعو “ب . محمد حبيب” بحي 400 مسكن ببراقي كان يقود سيارة من نوع ” بارتنار بيجو”،

وبعد تفتيشها عثر على كمية معتبرة من مخدرات “السيبيتاكس” تقدر بـ20 صفيحة تحوي على 140 قرص مخبأة بإحكام داخل لوحة القيادة ،

وبعد إستجواب الموقوف كشف عن مموّله المدعو ” س،رضا” والذي تم إيقافه هو الأخر على مستوى حي سليبة ببراقي،

والذي كان رفقة المدعو ” ز.سعيد” و” ش.إسماعيل” على متن سيارة “أتوس” عثر بعد تفتيشها على 15 مليون سنتيم عائدات الترويج.

وتمّ توقيف المشتبه به آخر المدعو ” ع ،بوعلام” على مستوى نفس الحي المذكور، والذي حضر على متن سيارة من نوع “بولو”.

وتم العثور داخلها على 118 صفيحة من المخدرات الصلبة من نفس النوع بمجموع 826 قرصا .

وخلال استجواب المتهمين إعترف المدعو ” ب،.محمد حبيب” أنه اقتنى المخدرات من عند “س،رضا”،

ورافقه إلى المدعو” ب ،عيسى” بحي باب الوادي من أجل شراء المخدرات، والذين التقيا به بحي باب الوادي،

وهناك اشترى من عند “رضا” 30 صفيحة، والتي قام بتخزين 20 منها داخل مركبته، وروّج الباقي بحي باش جراح.

وكل صفيحة تحوي على 07 أقراص مقدرا سعرها ب 9000 دج، فيما كشف عن الوسيط في العملية المدعو ” ب،عيسى”.

وأنّ المدعو ” قشوقي” المكنّى “كوكو” كان يتولّى مهمة نقله لمدينة باب الوادي، من أجل اقتناء المخدرات من عند ” عيسى”.

كما أن “كوكو” متعوّد على تخزين المخدرات مقابل مبلغ 2000 دج .

فيما كشف المجوهراتي المتهم ” ع ،بوعلام” أنه متعوّد شراء المخدّرات بمعدل 50 صفيحة كل أسبوع،

حيث يقوم بجلب المخدّرات من فرنسا بمبلغ 30 أورو للصفيحة أين يقوم بشحنها داخل حقائبه عند عودته للجزائر، لأجل ترويجها بأحياء العاصمة.

مقابل 9000 دج للصفيحة، مضيفا أن ” س.رضا” يتعامل معه فبي مجال السّموم منذ حوالي 3 سنوات.

وأنكر المتهمون خلال محاكمتهم أمس الخميس، بجناية إسيتراد وبيع وتخزين وتوزيع وتسليم ونقل المؤثرات العقلية في إطارجماعة إجرامية منظمة.

لتلتمس النيابة العامة ضدهم توقيع عقوبات ترواحت بين 20 و 15 و 10 سنوات سجنا نافذا، قبل ان تقرر المحكمة بإدانتهم.

بعقوبات تراوحت بين 10 و3 سنوات سجنا نافذا.