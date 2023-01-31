قناة النهار مجيد بوقرة يوجه رسالة لرأساء الأندية الجزائرية.. “بدلو العقلية” بقلم النهار أونلاين نشر في 31 جانفي 2023 - 23:24 شارك غرِّد أرسل 98 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/FeI9Y اقرأ أيضا جمال بلماضي يلتقي بالأنصار في ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 21 جانفي صريح جدا: كيف ترى حظوظ المنتخب الوطني المحلي في بلوغ الدور نصف النهائي قناة النهار 25 جانفي صريح جدا: هكذا تحتفل الأسر الجزائرية "بيناير" .. قناة النهار 12 جانفي عبد الحميد بورومة: وزير السكن ألح على تكوين كفاءات سيسيرون ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 14 جانفي والي ولاية عين الدفلى يقدّم الراية الوطنية لوالد الشهيد دحماني موسى قناة النهار 24 جانفي "أخ الشهــيد "مراد " ينقل للجزائرين آخر ماتمناه أخيه قبل الفاجعة.."أتهلالي في الوالد والوالدة قناة النهار 24 جانفي بوقرة: أعتقد أن معظم المنتخبات تنتظرنا وهذا ما يصعب علينا إيجاد الحلول قناة النهار 13 جانفي صريح جدا: أصدقاء "الفايسبوك" عند الجزائريين.. صداقة حقيقية أم مجرد رقم قناة النهار 21 جانفي بوقرة: نحن لسنا الأرجنتين أو مان سيتي .. خانتنا اللمسة الأخيرة وأشكر اللاعبين على كل ما قدموه قناة النهار 21 جانفي الشيخ النوي يعتذر على المباشر لسكان بودواو.. "معلاباليش بلي طرقات المدينة مخروبة" قناة النهار 24 جانفي