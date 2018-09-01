محافظ غابات بقسنطينة يتعدى على قوانين الجمهوية

رغم إحالة محافظ الغابات لولاية قسنطينة على التقاعد من طرف وزارة الفلاحة والإعلان الرسمي عن الحركة إلا أنه لا يزال يمارس مهامه ويحتفظ بمفاتيح مكتبه وسيارة المديرية والسكن الوظيفي.

ورغم أن الوافد الجديد تم تحويله من ولاية سطيف ليستلم مهامه في لولاية قسنطينة إلا أن المحافظ المحال على التقاعد يرفض المغادرة،

وهو ما جعل الرأي العام المحلي في حيرة خاصة وأن الأخير أسر لمقربيه أنه على علاقة قوية بجهات نافذة في الدولة توفر له الحماية.

متحديا بذلك الوزارة الوصية رغم ورود شكاوي عن إبرام صفقات مشبوهة وإنجاز طرق وهمية في الغابات ومحيطها بصفقات بالتراضي ومضخمة في الكميات،

وحملات تشجير وهمية بمناطق تحتوي غطاء نباتي في طريقة اثارت غليانا وحركة جمعيات المجتمع المدني خاصة وأن فضائح إهدار المال العام أصبحت على كل لسان.