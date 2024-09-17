محاكمة شبكة إجرامية متكونة من 5 اشخاص بعد ان إنشائهم فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر

إفتتحت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد مرة اخرى اليوم ملف قضية فساد. طالت شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص قامت بإنشاء خفية. فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر مقره دولة ليتوانيا “بايسيرا”.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة،التي تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية. التي كانت تنشط تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين و هو في الحقيقة عبارة عن فرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا “بايسيرا” غير معتمد في الجزائر. و معاملاته غير قانونية. حيث تقوم هذه الشبكة بتحويل الأموال من و إلى الخارج و تبييض العائدات الإجرامية. بالإضافة إلى التملص الضريبي باللجوء إلى عمليات تدليسية و استعمال فواتير وهمية مزورة ،مع تهريب الاموال إلى الخارج. وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائرمالية فادحة.

وحسب التحريات أفراد هذه الشبكة الإجرامية كانت تعتمد على طرق احتيالية. لتحويل الأموال المتحصل عليها من بايسيرا من الحساب الجاري للشركة إلى حسابات شخصية لتسويقها بطريقة غير قانونية في السوق السوداء. المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه .