محاكمة عصابة “حميصة” لترويجها مهلوسات “ريفوتريل”بباب الوادي

تمكن رجال الضبطية بالعاصمة من توقيف مروّج المخدرات “وليد .س” على مستوى محطة الحافلات بـ” الزغارة” بحي بولوغين.

وبحوزته حقيبة بها مؤثرات عقلية من نوع “ريفوتريل”، فيما تمكّن شريكه ” إسلام” من الفرار.

إضافة إلى توقيف شخصين آخرين وضبط كمية من الاقراص المهلوسة من نفس النوع مخبّأة بإحكام في سقف منزلهم العائلي.

حيث أكد المتهم ” وليد.س” أن المخدرات ملك شريكه المدعو ” إسلام ” الفار، المكنى “عنتر”، وأنه كان مرافقا فقط،

إلى مدينة الحراش، وتحديدا على مستوى محطة القطار، لأجل اقتناء 160 قرص من المؤثرات العقلية من نوع “ريفوتريل”.

من عند شخص يدعى” فاتح” مقابل 28 ألف دج، كما أخبره أنه بصدد شراء كمية معتبرة منها في اليوم الموالي.

وتمّ توقيف “ع.الياس” يوم 25 جوان 2016، خلال الثالثة زوالا ،وتم حجز كمية المؤثرات العقلية من نوع “ريفوتريل” 2 ملغ.

أخفاها بسقف منزلهم العائلي، التي تعود ملكيتها إلى شقيقه “صالح” المكنى” فاتح” الذي لا يزال في حالة فرار.

كما تم حجز أسلحة بيضاء “سكاكين وكيتور”، التي صرّح أنها ملكه وتحصّل عليها من عند شخص من المسيلة.

ووجّهت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة تهما ثقيلة للمتهمين تتعلق بجنايات حيازة وبيع وشراء قصد البيع، وتخزين مؤثرات عقلية.

بطريقة غير شرعيّة مرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظّمة، وحيازة أسلحة محظورة بدون مبرّر شرعي.