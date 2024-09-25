محاكمة نائب رئيس بلدية جسر قسنطينة بتهمة انتحال صفة رئيس تحرير بقناة النهار

إلتمس وكيل الجمهورية اليوم لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس تسليط عقوبة عامين حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة ،”م.م.ش” نائب رئيس بلدية جسر قسنطينة لمتابعته بإنتحال صفة رئيس تحرير بقناة النهار .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة مثل المتهم الموقوف “م.م.ش” امام هيئة المحكمة وجهت له تهم انتحال صفة و التزوير و استعمال المزور ،حيث اعترف بالتهم الموجهة اليه ،متناقضا بذلك في تصريحاته تارة يصرح بانه وجد بطاقة عمل خاصة بالصحفي “أ.م” رئيس تحرير بقناة النهار كانت ملقاة على الارض بمسرح محي الدين بشطارزي وقام بوضع صورته عليها ، و تارة أخرى صرح بأن الضحية هو من قام بمنحه تلك البطاقة في سنة 2014 ،واكد بانه استغلها لدخوله الى الملعب فقط ولم يتم إستعمالها في امور اخرى ،ملتمسا من هيئة المحكمة بأقصى ظروف التخفيف و العفو عنه ،هذا وقد تأسست قناة النهار طرف مدني في قضية الحال ملتمسة تعويض قدره مليون دج عن الضرر الذي تعرضت له ،هذا وقد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل.