محامي بريتنى سبيرز: حالتها العقلية سيئة وترفض العودة للغناء والنجومية

وصف سام إنجهام، محامي النجمة العالمية بريتنى سبيرز، حالتها العقلية الحالية بحالة مريض فى غيبوبة.

وأكد أن النجمة البالغة من العمر 38 عامًا تفتقر إلى القدرة العقلية للتوقيع على إقرار محلف فى قضية الوصاية عليها.

وأضاف “لم تتمكن من التوقيع على إعلان يوضح موقفها من القضية، هي غير قادرة على الموافقة على أي ترتيب قانوني”.

ووفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، فبناء على ذلك، حدد القاضى موعدًا لاحقًا لمعالجة القضية واستكمال الإجراءات.

وبالنسبة لمسيرتها المهنية قال محامي سبيرز إنها تريد لا العودة مرة أخرى، على الرغم من أنها لم تذكر بعد خططها المهنية.

وكانت ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن جيمي لين سبيرز شقيقة بريتني سبيرز، تم تعيينها وصيا رسميا على ثروتها.