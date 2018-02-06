أبهرت فتاة محجبة من أصول سورية، أعضاء لجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج “ذا فويس” في نسخته الفرنسية.

وقامت الفتاة التي تدعى منال، بأداء أغنية “هاليلويا” الإنجليزية، وأتبعتها بأنشودة “ياإلهي” باللغة العربية.

ما جعلها تخطف قلوب أعضاء لجنة التحكيم الذين صوّتوا لها وأجمعوا على موهبتها وسط تصفيق حار من الجمهور.

وتعدّ منال البالغة من العمر 22 عاما، أوّل محجبة تشارك في برنامج “ذا فويس” الفرنسي.

وبعد أدائها المبهر ارتفع عدد متابعيها على مواقع التواصل، بعد أن شاهدها نحو 6 ملايين شخص.