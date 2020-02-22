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محرز:”ردة فعلنا بعد تضييع ضربة الجزاء كانت رائعة”

الرياضة
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محرز:”ردة فعلنا بعد تضييع ضربة الجزاء كانت رائعة” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

آشاد النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” بردة فعل فريقه مانشستر سيتي بعد تضييع سيرجيو أغويرو ركلة جزاء في مواجهة ليستر سيتي.

قائد المنتخب الوطني الجزائري قال في تصريحات صحفية بعد المواجهة التي جرت بملعب “كينغ باوور” أمسية اليوم السبت.

“الشيئ الأهم اليوم هو أننا حققنا الفوز، رغم تضييعنا لركلة جزاء إلا أن ردة فعلنا كانت في المستوى بعد ذلك”.


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