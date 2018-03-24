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“محرز” أبرز المطلوبين في الدوريات الأوروبية من “البرميرليغ” !

الرياضة
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“محرز” أبرز المطلوبين في الدوريات الأوروبية من “البرميرليغ” ! أبرز لاعبي البرميرليغ
بقلم وليد كويني

قبل شهرين تقريبا عن بداية سوق الإنتقالات الصيفي، عاد الحديث عن الدولي الجزائري ضمن أبرز اللاعبين المطلوبين في الدوريات الأوروبية.

ونشر موقع “غول العالمي” قائمة لأبرز الأسماء الناشطة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تتواجد محط أنظار اندية الدوري الإسباني على وجه الخصوص.

وأشار الموقع أن النجم الجزائري كان محط أنظار أندية روما وآرسنال ثم مانشستر سيتي بعد ذلك وقد يعرف الميركاتو نوادي جديدة.

يذكر، أن رحيل رياض محرز في الصيف المقبل سيكون أمرًا مؤكدًا ولكن الأمور ستتوقف على وزن النادي الذي سيواصل الاهتمام به خلال الصيف.


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