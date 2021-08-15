محرز أساسيا في واجهة توتنهام

يشارك الدولي الجزائري، رياض محرز أساسيا، اليوم الأحد، ضمن تشكيلة ناديه مانشستر سيتي، في مواجهة توتنهام، ضمن افتتاح الموسم الجديد من البريميرليغ.

وكشف نادي مانشستر سيتي، عبر حسابه الرسمي، التشكيلة الأساسية في هذه المباراة، والتي ضمت اسم محرز.

ويعول المدرب غوارديولا، على نجمه الجزائري، لإحراز الفوز، في افتتاح الموسم الجديد من البريمرليغ.

يذكر أن رياض محرز أبان عن جاهزية كبيرة، خلال فترة التحضيرات التي خاضها رفقة ناديه مانشستر سيتي تحسبا للموسم الجديد.