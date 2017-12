بالفيديو.. محرز أساسي وسليماني إحتياطي في قمة “اليونايتد”

لحساب الأسبوع 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا وعاد المُهاجم الدولي الأخر”إسلام سليماني” إلى قائمة فريقه بعد 5 مُباريات كاملة.

لم يستدعي فيها المُدرب الفرنسي للثعالب “كلود بويل” إبن “عين البنيان”، حيث سيكون هذا الأخير في مقاعد البدلاء سهرة اليوم.

وتعود أخر مُشاركة ل”سوبر سليم” مع ناديه الإنجليزي ضد فريق توتنهام في الجولة 14 من “البريمرليغ” أين دخل بديلا.

The lads have arrived for #LeiMun! 🏟

Add us on Snapchat for more ➡️ https://t.co/cwEiaJkUxq pic.twitter.com/aTIw9oiQ2j

— Leicester City (@LCFC) December 23, 2017