بالفيديو.. محرز أساسي وسليماني إحتياطي في قمة “اليونايتد”

الرياضة
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بالفيديو.. محرز أساسي وسليماني إحتياطي في قمة “اليونايتد”
بقلم عبد النور حواز

يُشارك الدولي الجزائري “رياض محرز” أساسيا في لقاء فريقه “ليستر سيتي” ضد الضيف “مانشستر يونايتد” الذي ينطلق على الساعة 20:45.

لحساب الأسبوع 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا وعاد المُهاجم الدولي الأخر”إسلام سليماني” إلى قائمة فريقه بعد 5 مُباريات كاملة.

لم يستدعي فيها المُدرب الفرنسي للثعالب “كلود بويل” إبن “عين البنيان”، حيث سيكون هذا الأخير في مقاعد البدلاء سهرة اليوم.

وتعود أخر مُشاركة ل”سوبر سليم” مع ناديه الإنجليزي ضد فريق توتنهام في الجولة 14 من “البريمرليغ” أين دخل بديلا.

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