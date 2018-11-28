محرز أفضل ممر حاسم في “التشامبينزليغ”

الرياضة
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محرز أفضل ممر حاسم في “التشامبينزليغ”
بقلم أمير بهلول

يواصل الجزائري “رياض محرز” التألق مع فريقه “مانشستر سيتي” في أول موسمه له مع كتيبة “غوارديولا”، أين قاد فريقه لتحقيق التأهل للدور الثاني من “التشامبينزليغ”.

ومنح “رياض” كرة الهدف الثاني لزميله “أغويرو” وهي التمريرة الحاسمة الرابعة له هذا الموسم في دوري الأبطال.

وبهذا يكون “محرز” متفوقا على العديد من النجوم العالمية ويتصدر قائمة أفضل الممررين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بـ 4 تمريرات حاسمة.

يذكر أن النجم الجزائري عاد للتشكيل الأساسي لـ “بيب غوارديولا” بعد مشاركته كبديل في الدوري الانجليزي السبت الماضي.


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