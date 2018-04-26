“محرز” إتفق مع “السيتي” على كافة تفاصيل العقد !!

الرياضة
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“محرز” إتفق مع “السيتي” على كافة تفاصيل العقد !! محرز رفقة غوارديولا
بقلم عبد النور حواز

أكدت صحيفة “indykaila news” الإنجليزية أن النجم الدولي الجزائري رياض محرز إتفق مع نادي مانشستر سيتي للإنضمام إليه الصيف المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للصحيفة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” خبر موافقة النجم الأول لليستر سيتي على كافة شروط إدارة السيتيزن.

وأضافت الصحيفة المختصة في أخبار إنتقالات اللاعبين أن الطرفين إتفقا على كافة تفاصيل العقد الشخصية في إنتظار موافقة إدارة الثعالب.

ويعيش لاعب الخضر رياض محرز أخر أيامه داخل ملعب الكينغ باوور في ظل العروض الكثيرة التي تلقاها في الاونة الأخيرة.

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