“محرز” إتفق مع “السيتي” على كافة تفاصيل العقد !!

ونشر الحساب الرسمي للصحيفة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” خبر موافقة النجم الأول لليستر سيتي على كافة شروط إدارة السيتيزن.

وأضافت الصحيفة المختصة في أخبار إنتقالات اللاعبين أن الطرفين إتفقا على كافة تفاصيل العقد الشخصية في إنتظار موافقة إدارة الثعالب.

ويعيش لاعب الخضر رياض محرز أخر أيامه داخل ملعب الكينغ باوور في ظل العروض الكثيرة التي تلقاها في الاونة الأخيرة.

Hearing @Mahrez22 to @ManCity transfer fee has be agreed. #MCFC #LCFC

