محرز احتياطي في مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

يتواجد الدولي الجزائري رياض محرز في القائمة الاحتياطية لمانشستر سيتي خلال مواجهة ريال مدريد.

وعرفت القائمة إتخاذ المدرب بيب غوارديولا قرارا بالإبقاء على رياض محرز في البنك وكورقة احتياطية من اجل مفاجأة ريال مدريد بملعب البرنابيو.

وكان مهاجم الخضر قد حرم من المشاركة في مباراة بايرن ميونيخ ذهابا وإيّاب الأمر الذي طرح تساؤلات عديدة. رغم أن الجزائر يعتبر أحد أبرز اللاعبين الذي تألقوا في وقت سابق في ذات المنافسة.

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