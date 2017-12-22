محرز الجزائري الوَحيد بقائمة أَحسن 100 لاعب في 2017

أعلن موقع “سبورتراف” البريطاني، أمس عن قائمة 100 أحسن لاعب خلال سنة 2017 والتي ضمت رياض محرز.

وإحتل الدولي الجزائري ولاعب ليستر سيتي الصف الـ71 في القائمة التي أعدها الموقع المتخصص في إحصائيات اللاعبين.

كما أن محرز يُعد الجزائري الوحيد الذي ضمته القائمة، وشكل الثنائي العربي الوحيد أيضا إلى جانب المصري محمد صلاح.

وأشاد الموقع إلى الصحوة الأخيرة للدولي الجزائري هذا الموسم، وبأنه بات يقنع كثير وإستعاد الكثير من مستوياته.

للإشارة، فإن القائمة المعلنة تصدرها الثنائي ليونيل ميسي وكريتسانو رونالدو على التوالي.