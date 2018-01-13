محرز بأرقامه يُبهر “كونتي” ويتفوق على هازارد !!

قدم النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” لاعب فريق “ليستر سيتي” الإنجليزي أداءا رائعا أمسية اليوم في لقاء ناديه ضد “تشلسي”.

الذي يدخل لحساب الأسبوع 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز وإنتهى بالتعادل السلبي.

وخطف “الأشقر” الجزائري الأنظار من نجوم “البلوز” بفضل مراوغاته الساحرة وتوغلاته الرائعة التي عانى منها أشبال المدرب “كونتي”.

ليتحصل على لقب رجل المُباراة التي إحتضنها ملعب “ستامفورد بريدج” بعلامة 8.3 مُتقدما على النجم البلجيكي “هازارد” الذي حل ثانيا.

وأكدت المواقع الإنجليزية المختصة إنبهار التقني الإيطالي وأنصار “تشلسي” بإمكانيات لاعب الخضر مُطالبين إدارة الرئيس”أبراموفيتش” بالتعاقد معه فورا.

وبالأرقام قدم محرز 3 تمريرات حاسمة اليوم لم تُستغل إضافة إلى تسديدتين و7 مرواغات و6 كرات عرضية و7 تمريرات بينية.