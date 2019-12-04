محرز بلايلي وبن ناصر يتنافسون على هذه الجائزة !

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عثر أول أمس عدد من المتطوعين أثناء حملة تنظيف المقبرة القديمة بأعالي بلدية قصر الشلالة بتيارت على أشياء مختلفة تستعمل في الشعوذة و السحر .
وقال…
قضت الهيئة القضائية لدى محكمة المحمدية في ولاية معسكر في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء بإدانة 6 أشخاص بعقوبة عامين حبسا نافذا و…
كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، قنبلة تقليدية الصنع خلال دورية بحث وتمشيط ببلدية سطح ڨنتيس بولاية تبسة.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم…
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