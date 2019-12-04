عاجل

محرز بلايلي وبن ناصر يتنافسون على هذه الجائزة !

الرياضة
  • -
  • 0
بقلم يونس رزيق

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة المصغرة المتنافسة على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2019، والتي يتواجد فيها ثلاث لاعبين جزائريين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=736016

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com