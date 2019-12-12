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محرز ثامن أفضل لاعب في دور مجموعات “التشامبيانزليغ”

الرياضة
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محرز ثامن أفضل لاعب في دور مجموعات “التشامبيانزليغ” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تفوق النجم الدولي الجزائري لفريق “مانشستر سيتي” الانجليزي “رياض محرز” على “مانفيس ديباي” و”أنخيل دي ماريا” في دور مجموعات منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا لموسم 2019-2020.

موقع “هوسكورد” للأرقام والاحصائيات نشر ترتيب أفضل 10 لاعبين في دور المجموعات والذي احتل خلاله نجم الخضر المركز الثامن.

الترتيب تصدره “روبرت ليفاندوفسكي” فيما جاء ليونيل ميسي ثانيا وتوني كروس ثالثا، هاري كين رابعا وتياغو ألكانتارا خامسا، كيليان مبابي سادسا، رودريغو سابعا، ديباي تاسعا ودي ماريا في المركز العاشر.

يُذكر ان قائد المنتخب الوطني سجل هدف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 6 مباريات خاضها مع السيتيزن في دور المجموعات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=740611

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