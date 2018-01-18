محرز سادس أحسن لاعب في البريمرليغ

صنف الدولي الجزائري رياض محرز، كسادس أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لهذا الموسم، بعد مررو 23 جولة من البريمرليغ.

وكشفت شبكة “سكاي سبورت” البريطانية، في ترتيبها لأحسن اللاعبين لحد الآن، احتلال محرز لهذا المركز من بين أبرز نجوم البريميرليغ.

وجاء تصنيف محرز في هذا المركز، اعتمادا على أرقامه هذا الموسم رفقة ليستر سيتي، أين سجل سبعة أهداف، وصنع مثلها.

وتصدر هذا الترتيب نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين، متبوعا بمحمد صلاح لاعب ليفربول، وحل هاري كين في المركز الثالث.

أما المركز الرابع فعاد لرحيم سترلينغ من مانشستر سيتي، يليه ماركو ألونزو من نادي تشيلسي.