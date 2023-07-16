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الرياضة

محرز على موعد مع إجتياز الفحوصات لإنضمامه إلى الأهلي السعودي

بقلم عزيز طالبي
محرز على موعد مع إجتياز الفحوصات لإنضمامه إلى الأهلي السعودي
محرز
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كشفت قناة “الرياضية” السعودية عن موافقة الدولي الجزائري رياض محرز على شروط إنضمامه إلى نادي الأهلي السعودي.

وقالت، اليوم الأحد، أن رياض محرز سيسافر إلى دبي الإماراتية، للخضوع للكشف الطبي، نقلا شبكة “فتبول إنسايدر” قبل ترسيم تعاقده مع النادي السعودي.

كما أكّدت أن الاتفاق جرى بين إدارة الأهلي و إدارة مانشستر سيتي، أبرزها الجانب المالي الذي يتعلق بالصفقة التي ستصل إجمالا إلى 86 جنيه استرليني، وسينال منها قائد الخضر 43 مليون جنيه استرليني إضافة إلى عدد كبير من المكافأت.

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