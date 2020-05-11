محرز: “لما إتصل بي ليستر سيتي ضننت أنه فريق “”ريغبي””!

تحدث اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز عن أول إتصال تلقاه من طرف فريق ليستر سيتي عندما كان لاعبا لنادي لوهافر الفرنسي.

وأجرى لاعب المنتخب الوطني حوارا مطولا في بث مباشر على شبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام مع الإعلامي إسماعيل بو عبد الله قائلا:

“عندما قالو لي أن فريق ليستر سيتي مهتم بي قلت من هذا فريق ريغبي؟.. لأنني عندما كنت في فريق لوهافر كان حلمي اللعب في الليغ1، وأنا كل ما أعرفه عن ليستر هو الريغبي ولم أكن أعلم أنه فريق كرة القدم، وفي البداية كنت غير مهتما بالعرض، والإنتقال إلى إنجلترا وبعدها قام وكيلي بالضغط علي، وقمت بإطفاء الهاتف خلال شهر ديسمبر لانني غير مهتم، وعدت إلى لوهافر شهر جانفي من أجل التدرب سمعت على الأجر الذي يقدمه ليستر ولم يكن شيئا هيّنا وبحثت على فريق ليستر سيتي في غوغل مع التعرف على الملعب ومركز التدريب، وعندما وقعت لليستر تأكدت أنه فريق كبير ومحترف.. كانوا يعرفون كل شيء عني منذ ولادتي وكل الفيديوهات”.