محرز ورفقائه في السيتي يحيون أمالهم في التتويج بلقب البريمرليغ

تلقى الدولي الجزائري رياض محرز و رفقائه في مانشستر سيتي هدية كبيرة من فريق ساوثهامبتون في البطولة الإنجليزية.

وفرض ساوثهامبتون التعادل على فريق ارسنال بعد تسجيل ثلاثية في شباك “المدفعجية” الذي يبدو انه يسير لإضاعة حلم التتويج لصالح مهاجم الخضر ورفقائه.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل، الأمر الذي غيّر من الترتيب وأصبح الفارق بين ارسنال والسيتي بخمسة نقاط فقط.

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