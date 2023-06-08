محرز ورفقائه يصلون اسطنبول استعدادا لنهائي رابطة الأبطال

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز ورفقائه بالعاصمة التركية اسطنبول اليوم الخميس استعدادا لتنشيط نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وسيواجه رياض محرز ورفقائه فريق إنتر في 10 جوان، باسطنبول، على أمل الفوز بها والتتويج الذي سيكون تاريخيا لقائد الخضر.

كما يسعى محرز لكتابة اسمه بأحرف منم ذهب في تاريخ الكرة الجزائرية بعدما يصبح ثاني لاعب جزائري يتوّج بهذه المنافسة بعد الأسطورة الجزائري رابح ماجر.

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