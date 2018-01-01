قاد الدوليان الجزائريان إسلام سليماني ورياض محرز نادي ليستر سيتي للفوز على نادي هيتسفيلد داون بثلاثية دون رد لحساب الجولة الـ22 من عمر البرميرليغ.

وكان محرز صاحب هدف السبق في الدقيقة الـ53 من عمر اللقاء بهدف عالمي، بعد ان حول كرة على الطائر إلى شباك المنافس.

ليضيف الجزائري الآخر إسلام سليماني بعد 7 دقائق فقط هدفا ثانيا بطريقة رائعة هو الآخر، محولا تمريرة محرز لهدف ثاني.

قبل أن يضيف مارك برايتن الهدف الثالث للثعالب في الوقت الإضافي من عمر المباراة مُنهيا اللقاء بثلاثية نظيفة لأصحاب الأرض.