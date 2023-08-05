محرز يحل بالأراضي السعودية لمباشرة التحضيرات للموسم الجديد

أنهى الدولي الجزائري رياض محرز رفقة فريقه الأهلي السعودي، تربص النمسا بنجاح، ويتجه للعودة للأراضي السعودية، لمواصلة التحضيرات للموسم الجديد.

وحسب بيان النادي الأهلي السعودي، عبر تويتر، فإن بعثة نادي الأهلي ستحل بالأراضي السعودية اليوم السبت، على الساعة 12.00 زوالا بالتوقيت المحلي.

وسيواصل الوافد الجديد في نادي الأهلي رياض محرز، في الأيام القادمة، التحضير للموسم الجديد في السعودية بإجراء العديد من المواجهات الودية تحسبا للموسم الجديد.