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محرز يخسر 90 ألف جنيه إيسترليني في الأسبوع بسبب كورونا !

الرياضة
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محرز يخسر 90 ألف جنيه إيسترليني في الأسبوع بسبب كورونا !
بقلم يونس رزيق

تدرس أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قرار مطالبة اللاعبين بتخفيض رواتبهم خلال الأشهر الأربعة المقبلة لمواجهة الأضرار الإقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

وأكدت صحيفة الصن البريطانية أن قرار تخفيض أجور اللاعبين في الدوري الإنجليزي سيؤدي إلى تحسين الوضعية المالية للعديد من الأندية.

واشارت الصحيفة الإنجليزية أن أندية البريمرليغ ستطلب من اللاعبين الذين يتقاضون أكثر من 6 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع بتخفيض راتبهم إلى 50 بالمائة لمدة أربعة أشهر.

وسيكون رياض محرز من أشد المتضريين من هذا القرار، إذا علمنا أنها يتقاضي 180 ألف جنيه إيسترليني في الأسبوع مع فريق مانشستر سيتي، أي ما يعادل 4 ملايير سنتيم في الأسبوع.


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