محرز يستذكر مشواره.. من الخزائن الفارغة إلى الألقاب والشهرة

ونشر رياض محرز، مجموعة من الصور الخاصة به، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، استذكر من خلالها مشواره الكروي وما حققه في العقد الأخير.

وكتب قائد الخضر، معلقا على هذه الصور: “توهج شديد في هذا العقد، من الملاعب والخزائن الفارغة إلى الآن، آمن في نفسك، آمن في حلمك، الحمد لله”.

وشهد مشوار محرز في الـ10 سنوات الآخيرة توهجا كبيرا، أين توج بعدة ألقاب جماعية، وفردية، مع الأندية الأندية التي حمل ألوانها، والمنتخب الوطني.

يذكر أن آخر لقب توج به رياض محرز، في مشواره الكروي، كان رفقة الخضر، أين قائد المنتخب الوطني، لإحراز كأس أمم إفريقيا 2019.

Quite a glow up in this decade 😂 from empty stadiums and trophies cabinet to now…. #believeinyou #believeinyourdreams #alhamdoulillah 💙🇩🇿🏆

