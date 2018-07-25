“محرز” يصنع الحدث بمدينة “نيويورك” الأمريكية

يصنع النجم الدولي الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الحدث في تربص “السيتيزن” المُقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

حيث ظهر نجم الخضر وهو يُمارس رياضة كرة القدم الأمريكية بمدينة “نيويورك” التي ستحتضن اللقاء الودي الذي سيجمع مانشستر سيتي بليفربول فجر الخميس.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بعض الصور لصاحب الرجل اليُسرى وهو بصدد تحدي لاعب كرة قدم أمريكي.

وأثبت لاعب ليستر سيتي الإنجليزي السابق أنه يُجيد الكثير من الرياضات الأخرى على غرار كرة السلة.