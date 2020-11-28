محرز يوقع أول ثنائية له هذا الموسم

تمكن الدولي الجزائري رياض محرز من تسجيل أول ثنائية له هذا المسوم، في المباراة التي جمعتهم بنادي برنلي.

وتمكن رياض محرز من افتتاح باب التسجيل لصالح السيتي، مع بداية هذه المباراة، وبالضبط في الدقيقة الـ6، بعد انفراده بحارس المنافس.

ولم ينتظر الدولي الجزائري كثيرا، قبل أن يبرز من جديد في الدقيقة الـ22، من خلال توقيع للهدف الثاني له في هذه المباراة معمقا الفارق لصالح السيتي.

وبهذا تمكن رياض محرز، من امضاء أول ثنائية له هذا الموسم، رافعا بذلك رصضيده من الأهداف في مختلف المنافسات إلى 3 أهداف.