محرز يفوز أمام مواطنيه بدران وشافعي وينال تنقيطا مميزا

قاد الدولي الجزائري رياض محرز فريقه الأهلي السعودي للفوز أمام المستضيف نادي ضمك الذي ينشط له الدوليان الجزائريان عبد القادر بدران وفاروق شافعي.

وقدم رياض محرز مباراة جيدة على طول الخط، رغم عدم مشاركته في الأهداف التي سجلت في مباراة اليوم الجمعة.

ونال رياض محرز تنقيطا بـ 7.1 من 10 بالنظر إلى المستوى المثالي الذي أبان عنه.

وعرفت المباراة تلقي محرز بطاقة صفراء بعد شجاره مع أحد لاعبي نادي ضمك،وبالتالي سيغب عن مواجهة القادسية القدمة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.