محرز يقود الأهلي لتجديد الفوز أمام الريان و التأهل لربع نهائي رابطة أبطال آسيا للنخبة

تألق الدولي الجزائري، رياض محرز، اليوم الثلاثاء، في مواجهة فريقه الأهلي أمام الريان القطري، في إطار مواجهة إياب ثمن نهائي رابطة أبطال آسيا للنخبة.

وقاد رياض محرز، فريقه الأهلي للفوز في هذه المواجهة، بتسجيله هدفين في اللقاء، خلال الدقيقة الـ77 و 88 من الشوط الثاني، ونال جائزة رجل اللقاء، بعد أن نال تنقيط 9.6.

و ليتأهل الأهلي لربع النهائي من المنافسة الآسياوية بمجموع 5.1 في مواجهتي الذهاب والإياب.

كما وصل لاعب الخضر، محرز، للمساهمة التهديفية رقم 15 هذا الموسم في رابطة أبطال آسيا للنخبة، حيث سجل اللاعب 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة في 10 مباريات في المنافسة.