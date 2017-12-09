محرز يقود ليستر لفوز جديد وسليماني خارج القائمة مجددا

قاد الدولي الجزائري ناديه ليستر سيتي للفوز على نظيره نيوكاستال بثلاثية لهدفين، في الوقت الذي تواجد سليماني خارج القائمة المعنية باللقاء.

وكان محرز وراء هدف التعادل والأول لناديه خلال الشوط الأول من المباراة، جعلت ليستر يعود في المباراة.

قبل أن يضيف زميله غاراي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 60 معلنا تقدم الثعالب.

ليعود النادي اللندني من جديد ويعدل النتيجة في الدقيقة الـ 73 من عمر اللقاء.

ليأتي الفرج لزملاء المتألق محرز قبل 4 دقائق عن نهاية المباراة بهدف لاعب نيوكاستل ضد مرماه.

للإشارة، بعد هذا الفوز حقق ليستر ثالث فوز له على التوالي ويرتقي للصف الثامن في الترتيب العام.