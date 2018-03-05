محرز يوجّه رسالة خاصة لجماهير ليستر !

قام الجزائري بتوجيه رسالة خاصة لجماهير ليستر سيتي بعد مباراة الفريق ضد “بورنموث” في البطولة الإنجليزية، أين أهداهم الهدف الذي سجله.

وقال “محرز” في تصريحات نقلها موقع “ليستر ميركوري”: “الجماهير كانت رائعة، أشكر الجميع على هذا الدعم”.

وأضاف: “لقد كانت لحظات عصيبة عشناها، لكن أنا هنا اليوم وسأقدم كل شيء لهذا الفريق وهذا ما أنا عليه دائما”.

وتابع: “كنت مسرورا جدا بالطريقة التي تعامل بها الأنصار معي طوال الفترة الماضية، كان ذلك أمرا مهما بالنسبة لي”.

وختم كلامه: “لهذا السبب سأواصل تقديم كل شيء لهذا النادي”.