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محرز يوجّه رسالة خاصة لجماهير ليستر !

الرياضة
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محرز يوجّه رسالة خاصة لجماهير ليستر !
بقلم أمير بهلول

قام الجزائري بتوجيه رسالة خاصة لجماهير ليستر سيتي بعد مباراة الفريق ضد “بورنموث” في البطولة الإنجليزية، أين أهداهم الهدف الذي سجله.

وقال “محرز” في تصريحات نقلها موقع “ليستر ميركوري”: “الجماهير كانت رائعة، أشكر الجميع على هذا الدعم”.

وأضاف: “لقد كانت لحظات عصيبة عشناها، لكن أنا هنا اليوم وسأقدم كل شيء لهذا الفريق وهذا ما أنا عليه دائما”.

وتابع: “كنت مسرورا جدا بالطريقة التي تعامل بها الأنصار معي طوال الفترة الماضية، كان ذلك أمرا مهما بالنسبة لي”.

وختم كلامه: “لهذا السبب سأواصل تقديم كل شيء لهذا النادي”.

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