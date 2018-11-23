محرز يُحضر بمعنويات عالية لقهر ويستهام

ظهر النجم الدولي الجزائري رياض محرز بمعنويات عالية في تدريبات فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي أمسية اليوم الجمعة.

ونشر الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صور الحصة التدريبية التي جرت بالمركز التدريبي للفريق الأزرق السماوي.

ويُعول نجم الخضر على مواصلة التألق عندما يواجه السيتي ويستهام يوم الأحد في الجولة ال13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبدو أن لاعب ليستر سيتي السابق تأقلم بشكل كلي مع فريقه الجديد مثلما توضحه الإشارات التي يقوم بها في التدريبات.